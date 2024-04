La Soluzione ♚ Grosso uccello che non vola ma corre veloce

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Grosso uccello che non vola ma corre veloce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STRUZZO

Curiosità su Grosso uccello che non vola ma corre veloce: Tordella (turdus viscivorus linnaeus, 1758) è un uccello della famiglia dei turdidi la tordela è il più grosso dei turdidi. le sue parti superiori sono di... Lo struzzo comune (Struthio camelus Linnaeus, 1758) o semplicemente struzzo, è una grande specie di uccello incapace di volare originario delle vaste savane dell'Africa. È una delle due specie esistenti di struzzo, e le uniche specie viventi del genere Struthio, all'interno del gruppo degli uccelli ratiti. L'altra è lo struzzo somalo (Struthio molybdophanes), che è stata riconosciuta come una specie distinta dal BirdLife International nel 2014, in precedenza considerata una sottospecie dello struzzo comune. Lo struzzo comune appartiene all'ordine Struthioniformes. Struthioniformes, originariamente, conteneva tutti i ratiti, come i kiwi, ...

