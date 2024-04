La Soluzione ♚ Il favoloso uccello che risorgeva dalle proprie ceneri

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il favoloso uccello che risorgeva dalle proprie ceneri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FENICE

Curiosità su Il favoloso uccello che risorgeva dalle proprie ceneri: Un rapace o un variopinto uccello tropicale ma come un passero (prime dinastie) o un airone cenerino e non risorgeva dalle fiamme, cui era immune (come... La fenice (dal greco antico F, phoînix latinizzato in phoenix, phoenicis, ossia "rosso porpora"), spesso indicata anche con gli epiteti "araba fenice" e "uccello di fuoco", è un uccello mitologico presente nel folklore di vari popoli considerato in grado di controllare il fuoco e di rinascere dalle proprie ceneri dopo la morte. Gli egizi furono i primi a parlare del Bennu, creatura che poi nelle leggende greche divenne la fenice, raffigurandola solitamente con la corona Atef o con l'emblema del disco solare. Contrariamente alle fenici di tutte le altre civiltà, quella egizia non era percepita come un rapace o un variopinto uccello ...

