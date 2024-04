La Soluzione ♚ Si corre quello d Italia

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si corre quello d Italia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIRO

Curiosità su Si corre quello d italia: Conzatti e gelsomina vono, si sono uniti a italia viva lasciando rispettivamente forza italia (fi) e movimento 5 stelle, mentre si è unito un deputato, gabriele... Con il termine giro si può intendere: Giro d'Italia – competizione ciclistica Giro – in filatelia, insieme di francobolli con il medesimo soggetto

