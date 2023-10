Quando ha paura nasconde la testa nella sabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando ha paura nasconde la testa nella sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRUZZO

Significato/Curiosita : Quando ha paura nasconde la testa nella sabbia

Lo struzzo comune (struthio camelus linnaeus, 1758) o semplicemente struzzo, è una grande specie di uccello incapace di volare originario delle vaste savane...

