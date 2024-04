La Soluzione ♚ Lo è sia un uomo sia un uccello

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Lo è sia un uomo sia un uccello. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BIPEDE

Curiosità su Lo e sia un uomo sia un uccello: Altri significati, vedi gli uccelli (disambigua). gli uccelli (the birds) è un film del 1963 diretto da alfred hitchcock e tratto dall'omonimo racconto... Un animale si definisce bipede (dal latino bipes, che ha due piedi) nel caso in cui utilizzi per muoversi prevalentemente i due arti inferiori. Si tratta di uno dei tratti comportamentali caratteristici dell'Homo sapiens e di tutti gli uccelli.

