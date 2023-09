Custodia per ceneri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Custodia per ceneri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : URNA

Significato/Curiosita : Custodia per ceneri

Una settimana, verrà preso in custodia dalla polizia dalla sua casa di piazza trevi a roma e portato prima a rebibbia, per poi essere rinchiuso nel carcere... Titolo. urna funeraria o urna cineraria – contenitore destinato a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione urna elettorale o urna per votazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Custodia per ceneri : custodia; ceneri; custodia per confetti; La custodia dello smartphone; Una custodia per reliquie; custodia in cui l arciere porta le frecce; Agente di custodia o vigilanza; Inizia con le ceneri ; Inceneri sce tutto; L urna contenente le ceneri ; Sinonimo di inceneri tori; Brizzolate ceneri ne;

Cerca altre Definizioni