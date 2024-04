La Soluzione ♚ Le fessure del suolo dalle quali esce vapore

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Le fessure del suolo dalle quali esce vapore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOFETE

Curiosità su Le fessure del suolo dalle quali esce vapore: Sono: fumarole, piccole fessure nel suolo da cui viene emesso vapore acqueo a circa 100 °c: a contatto con l'aria il vapore si raffredda e condensa formando... La mofeta o moffetta è una forma secondaria di attività vulcanica, corrispondente allo stadio finale di una fumarola e consistente in emissioni fredde di anidride carbonica che scaturiscono da fessurazioni del terreno. Essendo tale gas più denso dell'aria, in luoghi non ventilati quali ad esempio grotte e cunicoli minerari tende a ristagnare sul fondo. Il problema affligge in modo particolare i pozzi verticali, che si riempiono in breve tempo diventando ben presto inagibili. Il naturalista settecentesco Giorgio Santi testimonia un uso passato del termine mofeta più generale, ovvero comprendente un composto «di gas idrogeno per lo più ...

