La soluzione di 5 lettere per la definizione: Esposizioni di settore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FIERE

Curiosità su Esposizioni di settore: Wikimedia commons contiene immagini o altri file su esposizioni universali di parigi le esposizioni universali di parigi), su blog.bnf.fr. url consultato il 3... La Coppa internazionale delle città di fiere industriali, abbreviata in Coppa delle Fiere (in francese Coupe des villes de foires; in inglese Inter-Cities Fairs Cup) fu una competizione europea per club e rappresentative cittadine tenutosi tra il 1955 e il 1971. Il nome della competizione ne tradisce il retaggio che inizialmente si portava appresso, inerente il meccanismo di accesso che, alla sua creazione, era ristretto alle città in cui si tenevano fiere internazionali; tale discriminante decadde ben presto e l'accesso fu de facto demandato ai piazzamenti conseguiti dai club nei rispettivi campionati nazionali. Di tale torneo si tennero ...

