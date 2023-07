Insieme di precetti che regolano un determinato settore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di precetti che regolano un determinato settore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NORMATIVA

Significato/Curiosita : Insieme di precetti che regolano un determinato settore

Dipendenti iscritti al sindacato che ha stipulato un determinato ccnl. diverso è invece il caso dei dipendenti pubblici. nel settore della pubblica amministrazione... Disambiguazione – "normativa" rimanda qui. se stai cercando il sito web della normativa italiana, vedi normattiva. normazione (anche normativa o legislazione)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

