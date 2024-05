Bestie feroci o mercati

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La Coppa internazionale delle città di fiere industriali, abbreviata in Coppa delle Fiere (in francese Coupe des villes de foires; in inglese Inter-Cities Fairs Cup) fu una competizione europea per club e rappresentative cittadine tenutosi tra il 1955 e il 1971. Il nome della competizione ne tradisce il retaggio che inizialmente si portava appresso, inerente il meccanismo di accesso che, alla sua creazione, era ristretto alle città in cui si tenevano fiere internazionali; tale discriminante decadde ben presto e l'accesso fu de facto demandato ai piazzamenti conseguiti dai club nei rispettivi campionati nazionali. Di tale torneo si tennero 13 edizioni, la prima delle quali triennale, la seconda biennale e, a partire dal 1960, annuale. Nove squadre si avvicendarono alla conquista del trofeo, che oggi è detenuto in via definitiva dal Barcellona; l'ultimo vincitore della competizione fu invece il Leeds Utd. Le squadre spagnole hanno vinto sei edizioni della competizione, seguite dalle squadre inglesi con quattro successi.

fiere f pl

femminile plurale di fiero

Sostantivo, forma flessa

fiere f pl

plurale di fiera

Sillabazione

fi | è | re

Etimologia / Derivazione

agg.: vedi fiero

sost.: vedi fiera

Sinonimi

(plurale di fiero) orgogliose, superbe, nobili, altezzose, altere, sdegnose, dignitose, severe, austere, coraggiose, valorose, soddisfatte, contente, felici

orgogliose, superbe, nobili, altezzose, altere, sdegnose, dignitose, severe, austere, coraggiose, valorose, soddisfatte, contente, felici (plurale di mercato) mercati; sagre, luna park, mostre, esposizioni, rassegne, saloni

mercati; sagre, luna park, mostre, esposizioni, rassegne, saloni ( senso figurato ) disordini, confusioni, caos, bolge

disordini, confusioni, caos, bolge (animali) animali feroci, bestie, belve

Contrari

(senso figurato) ordine

