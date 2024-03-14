Il settore con le cantine sociali

Home / Soluzioni Cruciverba / Il settore con le cantine sociali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il settore con le cantine sociali' è 'Vinicolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VINICOLO

Perché la soluzione è Vinicolo? Il vinicolo è il settore dedicato alla produzione e distribuzione di vino, spesso caratterizzato dalla presenza di cantine sociali. Queste cooperative riuniscono produttori locali per valorizzare i vini del territorio e promuovere pratiche sostenibili. Il comparto è fondamentale per l’economia agricola e il patrimonio culturale, offrendo prodotti di qualità che rappresentano tradizione e innovazione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il settore con le cantine sociali" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il settore con le cantine sociali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il settore con le cantine sociali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Vinicolo

Se la definizione "Il settore con le cantine sociali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il settore con le cantine sociali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Vinicolo:

V Venezia I Imola N Napoli I Imola C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il settore con le cantine sociali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Relativo a merlot o cabernetI... quintali delle cantine socialiUn settore dei quotidianiUn settore della pista d atleticaInsieme di precetti che regolano un determinato settoreIstituto con funzioni sociali