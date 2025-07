Bestie non domestiche nei cruciverba: la soluzione è Fiere

FIERE

Curiosità e Significato di Fiere

La soluzione Fiere di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fiere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fiere? Bestie non domestiche si riferisce a animali selvatici o da caccia, come cervi, lepri o cinghiali, che vivono in natura e non sono tenuti come animali domestici. Questi animali spesso vengono mostrati in eventi come fiere e mostre, dove si esibiscono e si valorizzano le loro caratteristiche. Quindi, il termine FIERE indica luoghi dedicati a queste esposizioni, celebrando la biodiversità e la tradizione venatoria.

Come si scrive la soluzione Fiere

Hai davanti la definizione "Bestie non domestiche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

