La Soluzione ♚ Il Barack ex Presidente USA

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il Barack ex Presidente USA

Curiosità su Il barack ex presidente usa: il presidente degli stati uniti d'america (in inglese: president of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo... Barack Hussein Obama II (AFI: /b'rk hu'sen obm/ · ; Honolulu, 4 agosto 1961) è un politico e avvocato statunitense, 44º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017, prima persona di origini afroamericane a ricoprire tale carica. Figlio di un'antropologa originaria del Kansas e di un economista keniota, Obama si è laureato in scienze politiche alla Columbia University (1983) e in giurisprudenza alla Harvard Law School (1991). È stato il primo afroamericano a dirigere la rivista Harvard Law Review. Prima di portare a termine gli studi in legge, è stato community organizer a Chicago. Successivamente ha lavorato come ...

