La Soluzione ♚ Ufficio per impiegati

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Ufficio per impiegati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SEGRETERIA

Curiosità su Ufficio per impiegati: Prestazioni di mera manodopera, all'interno di un ufficio. i marxisti tendono a inquadrare gli impiegati come appartenenti a uno strato intermedio fra gli... La segreteria telefonica è uno strumento per telecomunicazioni che viene collegato alla linea telefonica, solitamente in derivazione ad un telefono che può essere sia mobile sia fisso.

