SEGRETERIA

Curiosità e Significato di Segreteria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Segreteria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Segreteria? La parola Segreteria indica l'insieme di persone e uffici che assistono il presidente o la direzione di un'organizzazione, gestendo comunicazioni, appuntamenti e documenti. È il cuore organizzativo che garantisce il buon funzionamento dell'ufficio presidenziale. In sostanza, rappresenta il team di supporto fondamentale per coordinare le attività e mantenere tutto in ordine. Quindi, è il punto di riferimento per chi lavora nella Presidenza.

Come si scrive la soluzione Segreteria

Se ti sei imbattuto nella definizione "Comprende tutti gli addetti all ufficio della Presidenza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

