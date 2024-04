La Soluzione ♚ Tegame col bordo basso

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Tegame col bordo basso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TEGLIA

Curiosità su Tegame col bordo basso: Somministratore. la bagna càuda tradizionale veniva portata in tavola nel dian, tegame di cottura in terracotta, e mantenuto in temperatura mediante uno scaldino... La teglia è uno strumento utilizzato in cucina per cuocere gli alimenti in forno; generalmente è di forma rettangolare o rotonda e a bordi bassi. Quelle costruite in metallo - acciaio inox, ferro, alluminio - possono essere antiaderenti con rivestimento in teflon o stagnate se in rame; quelle in porcellana o terracotta sono smaltate all'interno e sono da considerarsi pirofile.

