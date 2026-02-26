La cunetta a bordo strada per lo scolo delle acque

SOLUZIONE: BASTO ROVESCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cunetta a bordo strada per lo scolo delle acque" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cunetta a bordo strada per lo scolo delle acque". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Basto Rovescio? Il basto rovescio è una canaletta presente ai margini delle strade, progettata per raccogliere e far defluire le acque piovane che si accumulano sulla carreggiata. Questa struttura evita che l'acqua si ristagni, creando condizioni di sicurezza migliori per i veicoli e i pedoni. La sua forma e la posizione strategica permettono di convogliare le acque verso i sistemi di scarico, contribuendo a mantenere la strada asciutta e percorribile anche durante le piovute più intense.

Per risolvere la definizione "La cunetta a bordo strada per lo scolo delle acque", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cunetta a bordo strada per lo scolo delle acque" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Basto Rovescio:

B Bologna A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma O Otranto V Venezia E Empoli S Savona C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cunetta a bordo strada per lo scolo delle acque" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

