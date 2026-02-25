Giù in basso

SOLUZIONE: SOTTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giù in basso" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giù in basso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sotto? L’idea di qualcosa che si trovi più in basso rispetto a un punto di riferimento è spesso associata a una posizione inferiore, nascosta o meno visibile. Questa nozione si applica in diversi contesti, come nel mondo fisico, dove si indica una parte sottostante, oppure in ambito simbolico, rappresentando uno stato di inferiorità o di profondità. La parola suggerisce una direzione verso il basso, spesso implicando una posizione meno prominente o più nascosta rispetto a quella principale o superiore.

La soluzione associata alla definizione "Giù in basso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giù in basso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sotto:

S Savona O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giù in basso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

