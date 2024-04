La Soluzione ♚ Lo sono certe virtù

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Lo sono certe virtù. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TEOLOGALI

Curiosità su Lo sono certe virtu: Questione sono stati pubblicati nel corso degli anni con titolazioni molto diverse da varie case editrici, ma il titolo l'obbedienza non è più una virtù, dato... Le virtù teologali (dal greco e, «Dio» e , «parola») nella dottrina cristiana sono: la fede, la speranza e la carità (quest'ultima anche detta amore).

