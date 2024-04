La Soluzione ♚ Nome russo di uomo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Nome russo di uomo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IVAN

Curiosità su Nome russo di uomo: Secondo nome maschile più utilizzato per i nuovi nati negli anni 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009. secondo il linguista vladimir nikonov, il nome russo aleksandr... Ivan è un nome proprio di persona italiano maschile.

Altre Definizioni con ivan; nome; russo; uomo;