Dotato di due soli arti inferiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dotato di due soli arti inferiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIPEDE

Significato/Curiosita : Dotato di due soli arti inferiori

Oggetti (phaselus) fosfatizzati di forma ovoidale dotati di un'apertura ventrale con duplicatura, di dimensioni inferiori ai protaspidi più piccoli, che... Un animale si definisce bipede (dal latino bipes, che ha due piedi) nel caso in cui utilizzi per muoversi prevalentemente i due arti inferiori. si tratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

