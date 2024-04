La Soluzione ♚ Può essere scaleno

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Può essere scaleno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRIANGOLO

Curiosità su Puo essere scaleno: Ottusangolo. un trapezio ottusangolo non può essere isoscele ma può essere scaleno. si definisce trapezio scaleno un trapezio con i lati di diversa lunghezza... Il triangolo è un poligono con tre lati.

