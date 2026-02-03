Una zona dell Atlantico famosa per presunte sparizioni misteriose di navi e aerei

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Una zona dell Atlantico famosa per presunte sparizioni misteriose di navi e aerei' è 'Triangolo Delle Bermuda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIANGOLO DELLE BERMUDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una zona dell Atlantico famosa per presunte sparizioni misteriose di navi e aerei" corrisponde a una soluzione formata da 21 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una zona dell Atlantico famosa per presunte sparizioni misteriose di navi e aerei". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Triangolo Delle Bermuda? Il Triangolo delle Bermuda è un'area dell'oceano Atlantico nota per i numerosi casi di scomparse improvvise di imbarcazioni e velivoli. Questo punto di mistero ha alimentato leggende e teorie su eventi inspiegabili, creando un'aura di enigmi irrisolti. La regione è spesso associata a fenomeni insoliti che fanno pensare a cause sovrannaturali o naturali ancora sconosciute. La sua fama continua a suscitare curiosità e timore in chi naviga o vola in quella

Se la definizione "Una zona dell Atlantico famosa per presunte sparizioni misteriose di navi e aerei" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una zona dell Atlantico famosa per presunte sparizioni misteriose di navi e aerei" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 21 lettere della soluzione Triangolo Delle Bermuda:

T Torino R Roma I Imola A Ancona N Napoli G Genova O Otranto L Livorno O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli B Bologna E Empoli R Roma M Milano U Udine D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una zona dell Atlantico famosa per presunte sparizioni misteriose di navi e aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

