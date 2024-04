La Soluzione ♚ Può essere retta

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere retta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LINEA

Curiosità su Puo essere retta: Di intersezione della retta con l'asse delle x {\displaystyle x} . nello spazio euclideo tridimensionale, una retta può essere descritta tramite equazioni... Una linea è un qualsiasi oggetto o traccia, curvo o meno, che congiunge due punti, il suo inizio e la sua fine, detti "estremi"; proprio in virtù del suo significato molto esteso, sono numerosissimi i campi in cui si possono individuare linee di vario genere.

