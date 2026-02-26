L indossatrice tiene alla propria

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L indossatrice tiene alla propria' è 'Linea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LINEA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L indossatrice tiene alla propria" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L indossatrice tiene alla propria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Linea? L'immagine di una persona che sfilava con eleganza e sicurezza si basava sulla cura della propria linea, elemento fondamentale per presentarsi al meglio davanti a un pubblico. La silhouette ben definita contribuiva a valorizzare ogni capo indossato, creando un equilibrio tra proporzioni e stile. La cura del proprio aspetto fisico richiedeva attenzione all'alimentazione e all'esercizio, aspetti che influivano direttamente sulla qualità della linea. Un corpo armonioso e in forma rappresentava il risultato di impegno e dedizione.

L indossatrice tiene alla propria nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Linea

In presenza della definizione "L indossatrice tiene alla propria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L indossatrice tiene alla propria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Linea:

L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L indossatrice tiene alla propria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

