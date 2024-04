La Soluzione ♚ Può essere amputato

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Può essere amputato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARTO

Curiosità su Puo essere amputato: Le orecchie venivano tagliate nella classica forma a "fiamma" e la coda amputata; la pratica è ora illegale in molti stati del mondo, italia compresa. il... L'arto è un'appendice mobile connessa al corpo umano o animale mediante articolazioni. La maggior parte degli animali usano gli arti per la locomozione, ad esempio per correre, camminare, saltare. Generalmente gli arti anteriori (o nel caso dei bipedi gli arti superiori) sono adoperati per trasportare o manipolare oggetti.

