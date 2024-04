La Soluzione ♚ Lo è un materiale come la perlite o la lana di vetro

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Lo è un materiale come la perlite o la lana di vetro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ISOLANTE

Curiosità su Lo e un materiale come la perlite o la lana di vetro: Proprietà simili alla struttura cellulare. argilla ebsa perlite ebsa vermiculite ebsa pomice vetro cellulare ottima resistenza alla pressione, impermeabilità... Un isolante elettrico è un materiale che non conduce corrente elettrica, materiali isolanti sono ad esempio il vetro, la carta, l'aria e le materie plastiche. Gli isolanti sono impiegati nei dispositivi e negli impianti elettrici per fare in modo che i componenti non interagiscano elettricamente, svolgono questa funzione ad esempio il rivestimento dei cavi elettrici e gli isolatori negli elettrodotti. La cariche elettriche presenti negli isolanti hanno la capacità di polarizzarsi, in particolare quando un materiale isolante è impiegato per questo scopo allora assume il nome di dielettrico. Gli isolanti elettrici, a differenza conduttori e ...

