La Soluzione ♚ Come frecce pronte per essere scagliate

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Come frecce pronte per essere scagliate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INCOCCATE

Curiosità su Come frecce pronte per essere scagliate: Scalava i cancelli di troia, fu colpito dalla freccia avvelenata. la morte di achille, - per una freccia scagliata da paride, incitato da apollo, che a sua... Gli attributi araldici di modifica sono quelli che definiscono le modifiche, sia di forma che di smalto, apportate a una pezza o una figura che compare in uno stemma. In questa categoria possono rientrare gli attributi che indicano che una parte di figura (o pezza) è di smalto diverso da quello della intera figura, oppure quelli che indicano che la parte di figura (o pezza) in argomento è stata variata nella forma o nella posizione, oppure che la figura (o pezza) è dotata di elementi accessori di cui normalmente non dispone. In questa categoria si possono far rientrare anche gli attributi che definiscono il campo quando è seminato di figure ...

