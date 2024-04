La Soluzione ♚ Che assorbe i rumori La definizione e la soluzione di 12 lettere: Che assorbe i rumori. FONOISOLANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Che assorbe i rumori: L'isolamento acustico è il ramo della tecnica che si occupa di limitare la diffusione del suono e del rumore. L'isolamento acustico è spesso applicato per ridurre rumori che disturbano gli occupanti di edifici residenziali e non, quali ad esempio rumore del traffico urbano, calpestio dai piani superiori, rumori associati al funzionamento di apparecchiature elettriche, rumori provenienti dai vicini.Il fenomeno dell'isolamento acustico prevede l'utilizzo di materiali fonoisolanti, che riflettono il rumore in modo da non farlo passare attraverso il materiale stesso, a differenza dei materiali fonoassorbenti, che invece di riflettere il rumore ... Altre Definizioni con fonoisolante; assorbe; rumori; Il cotone che assorbe i liquidi; Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli; Rumori di baci; Rumori che fanno trasalire; Cerca altre soluzioni cruciverba

