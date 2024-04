La Soluzione ♚ Materiale trasparente

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Materiale trasparente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VETRO

Curiosità su Materiale trasparente: Valerioi aurelia labiata fungo trasparente e retroilluminato dadi trasparenti vetri trasparenti colorati un foglio trasparente facente parte delle norme di... Il vetro è un materiale ottenuto tramite la solidificazione di un liquido non accompagnata dalla cristallizzazione. I vetri sono solidi amorfi, dunque non possiedono un reticolo cristallino ordinato, ma una struttura disordinata e rigida, composta da atomi legati covalentemente; tale reticolo disordinato permette la presenza di interstizi in cui possono essere presenti impurezze, spesso desiderate, date da metalli. Inoltre i suddetti vetri potrebbero essere ottenuti a partire da qualunque liquido, attraverso un rapido raffreddamento che non dia alle strutture cristalline il tempo di formarsi. Nella pratica, hanno la possibilità di ...

Altre Definizioni con vetro; materiale; trasparente;