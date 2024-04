La Soluzione ♚ Gruppi montuosi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Gruppi montuosi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MASSICCI

Curiosità su Gruppi montuosi: Una catena montuosa. spesso un gruppo montuoso appartiene ad un massiccio montuoso, una regione montuosa composta da più gruppi montuosi adiacenti, separati... Il massiccio del Bernina è un massiccio montuoso delle Alpi Retiche occidentali (Alpi del Bernina), situato al confine tra Lombardia (Italia) (provincia di Sondrio) e Svizzera (Canton Grigioni). Culminante a 4050 m s.l.m. col pizzo Bernina, il quattromila più orientale delle Alpi, è uno dei principali e più alti massicci montuosi delle Alpi, il più elevato delle intere Alpi Retiche davanti al gruppo Ortles-Cevedale. La vetta principale è per circa 200 metri in territorio svizzero; la Punta Perrucchetti alta 4.020 m e seconda vetta del Gruppo, è invece la cima più alta della Lombardia, conosciuta pure come la 'vetta italiana' del Bernina. ...

