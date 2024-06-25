Il prevalere dei gruppi etnici su quelli nazionali

SOLUZIONE: TRIBALISMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il prevalere dei gruppi etnici su quelli nazionali" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il prevalere dei gruppi etnici su quelli nazionali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tribalismo? Il tribalismo si manifesta quando le diverse comunità etniche si pongono al di sopra dell’identità nazionale, mantenendo forti legami con le proprie tradizioni e differenze culturali. Questo atteggiamento può portare a divisioni e conflitti tra gruppi, ostacolando l’unità di un paese. La forte identità tribale può influenzare le decisioni politiche e sociali, creando barriere tra le diverse comunità e minando la coesione nazionale.

Se la definizione "Il prevalere dei gruppi etnici su quelli nazionali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il prevalere dei gruppi etnici su quelli nazionali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Tribalismo:

T Torino R Roma I Imola B Bologna A Ancona L Livorno I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il prevalere dei gruppi etnici su quelli nazionali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uno dei più importanti gruppi etnici indocinesiGruppi di caseUn incontro ufficiale tra Nazionali di rugby non all interno di un torneoI grandi gruppi che sfilano al Carnevale di RioGruppi di tre cose