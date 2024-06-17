Fa parte del fondo stradale

SOLUZIONE: MASSICCIATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa parte del fondo stradale" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa parte del fondo stradale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Massicciata? La massa di terra o di materiali che viene compressa e modellata lungo il percorso di una strada contribuisce a formare la superficie di cammino. Questa accumulazione di materiali, spesso composta da pietre, ghiaia o terra, viene posta come base di supporto per garantire stabilità e durata alle infrastrutture stradali. La presenza di questa componente è fondamentale per distribuire uniformemente il peso dei veicoli e prevenire deformazioni. La sua corretta preparazione è essenziale per la sicurezza e la funzionalità delle vie di comunicazione.

La definizione "Fa parte del fondo stradale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa parte del fondo stradale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Massicciata:

M Milano A Ancona S Savona S Savona I Imola C Como C Como I Imola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa parte del fondo stradale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

