La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gruppi che spiegano le loro voci' è 'Cori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORI

Curiosità e Significato di Cori

La parola Cori è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cori.

Perché la soluzione è Cori? Il termine cori indica gruppi di persone che cantano insieme, spesso per accompagnare un evento, uno spettacolo o una cerimonia. Sono voci multiple che si uniscono per creare un suono armonioso e potente. I cori sono molto diffusi in ambito musicale e religioso, portando entusiasmo e coinvolgimento. Insomma, rappresentano la forza dell’unione attraverso il canto collettivo.

Come si scrive la soluzione Cori

Non riesci a risolvere la definizione "Gruppi che spiegano le loro voci"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I V T C R O I T A E Mostra soluzione



