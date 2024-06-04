Gruppi di tre cose

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gruppi di tre cose' è 'Terne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERNE

Perché la soluzione è Terne? Le terne sono insiemi formati da tre elementi scelti in modo che soddisfino determinate proprietà o condizioni. Questi gruppi rappresentano spesso combinazioni di tre elementi correlati tra loro, come numeri, oggetti o concetti. La loro caratteristica principale consiste nel fatto di essere costituiti da tre componenti distinti ma collegati, creando così una struttura unica e riconoscibile. In molte discipline, le terne vengono utilizzate per semplificare analisi e rappresentazioni di relazioni complesse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppi di tre cose". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Gruppi di tre cose nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Terne

Se la definizione "Gruppi di tre cose" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppi di tre cose" conferma che la soluzione 'Terne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Terne

T Torino E Empoli R Roma N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppi di tre cose" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Terne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Combinazioni di numeriGruppi arbitraliGruppo di tre coseSi fa scegliendo cose dividendole in gruppiTre in tuttoApprezzano le cose terreneIn tutto c è tre volte