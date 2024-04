La Soluzione ♚ Essere presente

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Essere presente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASSISTERE

Curiosità su Essere presente: Disambiguazione – se stai cercando il concetto di essere vivente, vedi organismo vivente. quello dell'essere è un tema che attraversa tutta la storia della... Centravanti di mestiere è il quinto album del cantautore Povia pubblicato nel 2009 dalla Mamadue Records, contemporaneamente alla partecipazione del cantautore al Festival di Sanremo 2009, con il controverso brano Luca era gay.

