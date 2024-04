La Soluzione ♚ Essere nei ranghi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Essere nei ranghi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MILITARE

Curiosità su Essere nei ranghi: Una regione può essere uguale a un altro granduca), il seguito è un elenco abbastanza completo che fornisce informazioni sia sui ranghi generali che le... Il termine militare indica genericamente tutto ciò che è relativo alle forze armate o per estensione l'esercito effettivo di uno stato, o con eventi bellici condotti da eserciti organizzati. Il termine deriva dal latino miles, che significa «soldato».

