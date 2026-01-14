Comprende unità da guerra

SOLUZIONE: MARINA MILITARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Comprende unità da guerra" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Comprende unità da guerra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Marina Militare? La marina militare è la forza armata incaricata di tutelare gli interessi nazionali sui mari. Si occupa di operazioni navali, difesa delle coste e presenza internazionale. La sua componente principale è costituita da navi da guerra, sottomarini e imbarcazioni specializzate. La marina militare svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza marittima e nella proiezione di potenza, garantendo la protezione delle rotte e degli spazi marittimi del paese.

La soluzione associata alla definizione "Comprende unità da guerra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Comprende unità da guerra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Marina Militare:

M Milano A Ancona R Roma I Imola N Napoli A Ancona M Milano I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Comprende unità da guerra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

