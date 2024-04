La Soluzione ♚ Equilibrate e armoniche nelle dimensioni

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Equilibrate e armoniche nelle dimensioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PROPORZIONATE

Curiosità su Equilibrate e armoniche nelle dimensioni: equilibrate nell'insieme. botticelli, seguendo probabilmente le istruzioni del de pictura di leon battista alberti, limitò il numero delle figure e rese... L'American Staffordshire Terrier , o AmStaff/Pitbull Amstaff, è una razza canina che si cominciò a selezionare negli Stati Uniti d'America dal 1936. È una delle tre varianti selettive dell'American Pit Bull Terrier, ed è l'unico standard ad essere stato riconosciuto dalla F.C.I. Infatti è l'unico standard a poter partecipare a concorsi di bellezza e gare canine riconosciute ENCI.

