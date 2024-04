La Soluzione ♚ Pillola di piccole dimensioni usata in omeopatia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Pillola di piccole dimensioni usata in omeopatia. GRANULO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Pillola di piccole dimensioni usata in omeopatia: Il fiore è l'organo riproduttivo delle angiosperme, nel quale si sviluppano i gametofiti, avviene la fecondazione e si sviluppa il seme. Il fiore è composto da una serie di organi laterali (omologhi delle foglie e brattee) che hanno perso la funzione fotosintetica e acquisito una funzione protettiva verso il fiore durante lo sviluppo, attrazione degli impollinatori, e produzione e protezione dei gametofiti. Il fiore deriva dalla differenziazione dell'apice di un fusto, che può essere portato su un normale fusto vegetativo o su un fusto specializzato detto infiorescenza. Questa differenziazione, detta induzione fiorale o induzione antogena, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il fiore è l'organo riproduttivo delle angiosperme, nel quale si sviluppano i gametofiti, avviene la fecondazione e si sviluppa il seme. Il fiore è composto da una serie di organi laterali (omologhi delle foglie e brattee) che hanno perso la funzione fotosintetica e acquisito una funzione protettiva verso il fiore durante lo sviluppo, attrazione degli impollinatori, e produzione e protezione dei gametofiti. Il fiore deriva dalla differenziazione dell'apice di un fusto, che può essere portato su un normale fusto vegetativo o su un fusto specializzato detto infiorescenza. Questa differenziazione, detta induzione fiorale o induzione antogena, ... granulo m sing(pl.: granuli) piccolo grano (biologia) ciascuno dei corpuscoli di varia natura contenuti in una cellula (medicina) (farmacologia) preparazione farmaceutica quasi microscopica Voce verbale granulo prima persona singolare dell'indicativo presente di granulare Sillabazione grà | nu | lo Pronuncia IPA: /'granulo/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo granulum , diminutivo di granum cioè "chicco"

, diminutivo di cioè "chicco" vedi granulare Sinonimi granello Parole derivate granuloblastico, granulocito, granulopessia Altre Definizioni con granulo; pillola; piccole; dimensioni; usata; omeopatia; Piccole e medie imprese; Ha una ruota grande e due piccole; Notevoli per dimensioni; Pugili di dimensioni molto ridotte; Tale e la lingua non più usata; Una varietà di quarzo usata come ornamento; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Pillola di piccole dimensioni usata in omeopatia

GRANULO

G

R

A

N

U

L

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Pillola di piccole dimensioni usata in omeopatia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.