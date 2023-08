In ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BIOTOPO

Significato/Curiosità : In ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animale

L'ecologia definisce il biotopo come l'ambiente fisico e geografico in cui una comunità animale o vegetale vive e si sviluppa. Questo termine si riferisce alle caratteristiche climatiche, topografiche e geologiche che definiscono un ambiente specifico. Il biotopo fornisce le condizioni essenziali per la sopravvivenza e la prosperità degli organismi che lo abitano, influenzandone le dinamiche di popolazione e le interazioni tra specie. La sua varietà determina la biodiversità e la complessità dell'ecosistema, poiché ogni biotopo ospita specie adattate a sfide specifiche. La conservazione dei biotopi è cruciale per la preservazione della diversità biologica e la salvaguardia dell'equilibrio ecologico complessivo del pianeta.

