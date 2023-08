Difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MICROPSIA

Significato/Curiosita : Difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni

lett. "comprimere"/"stringere") gli permette di "comprimere" e rimpicciolire in una specie di biglia tutto ciò che tocca senza danneggiarlo. grazie al... Residui cronici di micropsia. anche patologie oculari possono causare micropsia. alcuni fenomeni dissociativi sono legati alla micropsia, e possono causare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Difetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioni : difetto; visivo; tende; rimpicciolire; oggetti; rispetto; alle; loro; reali; dimensioni; Un difetto dei legnami; Un difetto che salta fuori troppo tardi; Bloccarsi per difetto di funzionamento; È un trascurabile difetto ; Il difetto dell insaziabile; Un varietà televisivo anni 60: uno; Un genere televisivo piuttosto sfaccettato; Il giornalista radiotelevisivo Gabriele Ansaloni; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo; Serial televisivo con episodi solitamente divertenti; Ampliare estende re; Quella del corallo si estende tra Alghero e Bosa; Punto che si intende colpire; Li tende chi trama; Pretende nti alla stessa mano; Quella IVA identifica soggetti fiscali; Sottrae dalle necropoli oggetti di interesse archeologico; oggetti indefiniti; Noto marchio di oggetti per la pulizia della casa; Movimento disordinato di oggetti ; Anagramma di rispetto che rima con debito; Lo è l età che esige più rispetto ; rispetto so del regolamento; rispetto si saluti; Una divagazione rispetto all argomento principale; Spalle letterarie; La linea detta anche di galle ggiamento; L onda che si distingue dalle altre per altezza; Valle trentina attraversata dal Brenta; Vivande da alle vamento; Gli scuotimenti a cui sono sottoposti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione; Musei a loro dedicati si trovano a Ledro e Fiavè; Come coloro che si sono cambiati i connotati; Diviso in due elementi a loro volta unitari; Samuel P Huntington ha teorizzato il loro scontro; Possono essere allargate reali arcobaleno; Fu un reali ty show condotto da Paola Perego; Il pittore spagnolo surreali sta de Il campo arato; Come l impresa reali zzata con un aeromobile; Uno dei cereali più coltivati; Le stelle di dimensioni analoghe a quelle del Sole; In ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animale; Un auto di piccole dimensioni ; Si percepisce vedendo in tre dimensioni ; Ambienti interni di grosse dimensioni ;

Cerca altre Definizioni