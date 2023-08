Un color grigio sporco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un color grigio sporco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ECRÙ

Significato/Curiosita : Un color grigio sporco

Del colore grigio è stata per secoli sottoposta a teorie e a sperimentazioni. la concezione classica considera il grigio come un "bianco sporco", quindi... Disambiguazione – "ecru" rimanda qui. se stai cercando la città degli stati uniti, vedi ecru (mississippi). écru è un termine usato per descrivere filati...