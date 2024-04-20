Grigio molto scuro

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Grigio molto scuro' è 'Nerastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERASTRO

Come completare la definizione

  • Definizione: Grigio molto scuro
  • Risposta: NERASTRO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: N_______
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

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Perché la soluzione è Nerastro? Il nerastro è una tonalità di grigio molto scuro, quasi assorbente, che si avvicina al nero intenso. Questa sfumatura si distingue per la sua profondità e il suo aspetto opaco, spesso utilizzata in ambito artistico e decorativo per creare contrasti eleganti o atmosfere sobrie. La sua intensità lo rende ideale per dettagli e accenti che desiderano emergere senza l’uso di colori vivaci. La sua presenza può trasformare un ambiente conferendo un tocco di raffinatezza e mistero.

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Grigio molto scuro: schema e soluzione enigmistica

Quando la definizione "Grigio molto scuro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nerastro'.

Schemi utili per Nerastro

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con N
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: N_______
  • Schema finale: ____STRO

Le 8 lettere della soluzione Nerastro

N Napoli
E Empoli
R Roma
A Ancona
S Savona
T Torino
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Nerastro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grigio molto scuro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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