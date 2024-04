La Soluzione ♚ Attraversano il poligono

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Attraversano il poligono. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIAGONALI

Curiosità su Attraversano il poligono: il primo prototipo di una bomba atomica (the gadget) venne testato con successo il 16 luglio 1945 nel poligono di alamogordo nel nuovo messico, e il presidente... In geometria, si chiama diagonale il segmento che congiunge due vertici non consecutivi di un poligono o di un poliedro. Le diagonali possono essere interne o esterne al perimetro del poligono o al volume del poliedro, in particolare sono tutte interne se la figura è convessa. Per sapere quante diagonali partono da un vertice di un poligono di n > 2 {\displaystyle n>2} vertici si contano tutti i vertici tranne il vertice considerato e i due consecutivi ad esso, in quanto i segmenti ottenuti costituirebbero due lati (e quindi non sarebbero "diagonali" secondo la ...

Altre Definizioni con diagonali; attraversano; poligono;