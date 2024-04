La Soluzione ♚ Un elemento del poligono La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un elemento del poligono. LATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un elemento del poligono: Lato – in geometria, ciascun segmento che congiunge due vertici adiacenti di un poligono Lato – fiume della provincia di Taranto Lato – antica città sull'isola di Creta Lato – disc jockey italiano Lato – un traghetto Grzegorz Lato – calciatore polacco Aggettivo Significato e Curiosità su: Lato – in geometria, ciascun segmento che congiunge due vertici adiacenti di un poligono Lato – fiume della provincia di Taranto Lato – antica città sull'isola di Creta Lato – disc jockey italiano Lato – un traghetto Grzegorz Lato – calciatore polacco lato m sing ampio, largo: tipicamente in senso lato del termine ovvero nell'accezione più ampia del termine Sostantivo lato ( approfondimento) m sing (pl.: lati) parte destra o sinistra di un oggetto o qualsiasi altra cosa (matematica) (geometria) (fisica) ciascuno dei segmenti formanti un poligono (matematica) (geometria) semiretta che delimita un angolo (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) ciascuna delle pareti di un edificio Sillabazione là | to Pronuncia IPA: /'lato/ Etimologia / Derivazione dal latino latus Sinonimi (aggettivo) ampio, largo

ampio, largo (parte desta o sinistra di un oggetto) parte, faccia, facciata

parte, faccia, facciata (matematica, segmento di un poligono) altezza, base, segmento, spigolo

altezza, base, segmento, spigolo (matematica, semiretta che delimita un angolo) semiretta

semiretta (parete di un edificio) fianco, parete, parte, versante

fianco, parete, parte, versante (di problema, questione, eccetera) punto di vista, angolazione, angolatura, aspetto, profilo

punto di vista, angolazione, angolatura, aspetto, profilo sponda, ala, banda, canto, costa Contrari (aggettivo) stretto Parole derivate (parte destra o sinistra) laterale

laterale (geometria) lato opposto Termini correlati (geometria) angolo, perimetro, poligono, vertice Altre Definizioni con lato; elemento; poligono; Abbandona casa per via di calamità; Uno è l abate; L elemento chimico che abbonda nei pesci; Un elemento della conduttura; La somma dei lati d un poligono; Si allenano al poligono; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un elemento del poligono

LATO

L

A

T

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Un elemento del poligono' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.