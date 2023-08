I tiri obliqui nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I tiri obliqui nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIAGONALI

Significato/Curiosità : I tiri obliqui nel calcio

I "tiri obliqui" nel calcio, spesso chiamati "tiri diagonali", sono calci mirati che seguono una traiettoria inclinata lungo la diagonale del campo. Questa tecnica è utilizzata per superare la difesa avversaria o sorprendere il portiere. I tiri diagonali possono creare opportunità di gol, poiché la palla è lanciata da un lato del campo verso l'angolo opposto, rendendo difficile per il portiere prevedere la direzione esatta del tiro. Questa abilità richiede precisione e potenza, oltre a un buon controllo della palla. I tiri diagonali sono una tattica cruciale nel calcio moderno per superare le difese compatte e segnare gol.

Altre risposte alla domanda : I tiri obliqui nel calcio : tiri; obliqui; calcio; Rivista satiri ca cult italiana anni 70 e 80; Come i tiri che finiscono in gol vicino ai pali; L Antonio scrittore satiri co e paroliere; Il tiri ac ex-asso del tennis; Il capoluogo della Stiri a; Né obliqui né orizzontali; Storti, obliqui ; Vi militano divi del calcio ; Un incontro di calcio assolutamente da non perdere; Lo sono le rocce con molto carbonato di calcio ; La stagione delle squadre di calcio under 19; Come un portiere di calcio che può uscire;

