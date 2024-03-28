Linee trasversali

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Linee trasversali' è 'Diagonali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIAGONALI

Perché la soluzione è Diagonali? Le diagonali sono segmenti che collegano due vertici opposti di una figura geometrica, attraversando il suo interno. Queste linee trasversali sono fondamentali per analizzare la simmetria e le proprietà di molte figure piane, come i poligoni e i poliedri. La loro presenza permette di suddividere le forme in parti più semplici e di studiarne gli aspetti strutturali. Le diagonali rappresentano quindi elementi chiave per comprendere le caratteristiche geometriche di un oggetto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Linee trasversali". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Linee trasversali nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Diagonali

Questa pagina è dedicata alla definizione "Linee trasversali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Linee trasversali" conferma che la soluzione 'Diagonali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Diagonali

D Domodossola I Imola A Ancona G Genova O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Linee trasversali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diagonali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Attraversano il poligonoI tiri obliqui nel calcioRielaborata modificata nelle linee principaliIntrecci di linee che rendono precise le inquadratureLinee indicanti uguale pressione atmosfericaDisegno con poche lineeLa quinta agisce dietro le linee