Tutte le specie di imbarcazioni

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Tutte le specie di imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NATANTI

Curiosità su Tutte le specie di imbarcazioni: Delle imbarcazioni, per lo più realizzato senza uso di ancore, ma tramite cime (cime di ancoraggio) o catene a un corpo morto sul fondale. le spere e le ancore... Nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite natanti le unità da diporto barche a remi e quelle il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 m, indipendentemente dalla loro propulsione. I natanti, come categoria di unità da diporto, esistono solo nel diritto italiano.

