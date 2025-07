La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si suol dire che portano tutte a Roma' è 'Strade' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRADE

Approfondisci la parola di 6 lettere Strade: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Strade? Le strade sono vie di collegamento che attraversano città e campagne, facilitando gli spostamenti e il commercio. La frase tutte portano a Roma sottolinea come molte strade convergano verso la capitale, storico centro nevralgico d'Italia. Sono simbolo di connessione, viaggio e storia, un elemento fondamentale per lo sviluppo di un Paese. Insomma, le strade sono il filo che unisce territori e persone.

Hai trovato la definizione "Si suol dire che portano tutte a Roma" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

A I S C D A T I G H C A C I A O C

